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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 24'üncü gününde İzle

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 24'üncü gününde İzle

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Irak 

-Fatma Bingöl röportaj
-detaylar

( DİYARBAKIR )- Çocukları dağa kaçırılan annelerin direnişi devam ediyor- Annelerden evlatları kaçırılan diğer annelere çağrı DİYARBAKIR

- Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 24'üncü gününe girdi. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 24'üncü gününde devam ediyor. 2014 yılında 14 yaşında kaçırılan Tuncay Bingöl’ün annesi Fatma Bingöl, diğer annelere çağrıda bulunarak HDP il binası önüne davet etti. Bingöl, “İstanbul’da oturuyorum, 2014’te benim oğlum gitti. Onu burada bekliyorum, ölünceye kadar da bekleyeceğim. Ben ona sesleniyorum, oğlum ben seni çok özledim, ne olursun dön gel artık. Bizi bu azaptan kurtar, ben seni çok seviyorum. Her zaman kucağım ve kapım açık. Evlatlarımız için başımızı koyduk bu yola, asla vazgeçmeyeceğiz evlatlarımızı götüren insanlara bırakmayacağız. 24. gün sonuna kadar buradayım evlatlarımı almadan gitmeyeceğim. Bizi yalnız bırakmasınlar bizim gibi nice analar var, hepsi çıkıp gelsinler artık güçlerini toplasınlar korkmasınlar kimseden. Biz kimsenin kapısında dilenmeye ve ekmek istemeye gelmedik, biz ciğerimizi istemeye geldik. Onlara da çıkıp gelsinler ve yanımızda olsunlar” dedi.

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