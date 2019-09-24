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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 22'nci gününde İzle

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 22'nci gününde İzle

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Irak 

-Türkan Mutlu röportaj
-Genel ve detaylar

( DİYARBAKIR )- 4 yıl önce 15 yaşında kaçırılan Songül'ün annesi Fatma Akkuş: "Kızım neredeysen gel, ikizin sevdiğin yemekleri yemiyor sen seviyorsun diye" DİYARBAKIR

- Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 22'nci gününe girdi. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 22'nci gününde devam ediyor. 22 gündür çocuklarını beklediğini belirten Fatma Akkuş, 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için eyleme katıldığını, evladının yolunu gözlediğini söyledi.

Akkuş, “Kızımı 20 Ağustos 2015’te kaçırdılar. Songül kızım neredeysen gel, ikizin sevdiğin yemekleri yemiyor sen seviyorsun diye. 22 gündür eylem yapıyoruz, bırakmayacağız, çocuklarımızı ya ölü ya da diri getirsinler, artık ölüsünden de razıyız. Çağrımız bütün Türkiye’ye ve büyüklere bize bir çözüm ve çıkış yolu bulsunlar. Artık bu acıya son versinler” dedi.

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