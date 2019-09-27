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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
'Annelerin feryadı PKK'nın sonu olacak' - MUŞ

'Annelerin feryadı PKK'nın sonu olacak' - MUŞ

"Annelerin feryadı PKK'nın sonu olacak" - MUŞ - Muş Alparslan Üniversitesi rektörlük binasının görüntüsü - Üniversite içinden ve dersliklerden görüntüler - Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın konuşması"Annelerin feryadı PKK'nın sonu olacak" - Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat: - "Gençlerimizin dağlarda bulacağı bir gelecek yok, oralarda bir istikbal yok. Annelerin feryadının inşallah PKK'nın sonu olacağını düşünüyorum"MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, "Gençlerimizin dağlarda bulacağı bir gelecek yok, oralarda bir istikbal yok. Annelerin feryadının inşallah PKK'nın sonu olacağını düşünüyorum." dedi.
Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önündeki eylemine destek verdiklerini belirtti.
Bu annelere tüm Türkiye olarak destek verilmesi durumunda eli kanlı terör örgütünün yok edileceğine inandığını anlatan Polat, "İlk defa halk düzeyinde, anneler düzeyinde bu kadar ciddi bir haykırış, çığlığın ortaya konduğunu düşünüyorum. Bunun suistimallerle, istismarlarla, yanlış uygulamalarla kötü bir şekilde sonuçlanmasını doğrusu hiç arzu etmiyorum. O yüzden bölgemizde bu sese kulak veren herkesi alkışlıyorum." diye konuştu.
Son yıllarda güvenlik güçlerinin terör örgütüne karşı önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Polat, şunları söyledi:"Gençlerin dağlarda heder olmasını istemiyoruz. Kız çocukların mağaralarda ne olduğu belli olmayan insanlarla bir arada yaşamasını istemiyoruz. Son derece kötü şartlarda, insanoğluna asla yakışmayan şartlarda yaşamasını istemiyoruz. Gençlerimizin dağlarda bulacağı bir gelecek yok, oralarda bir istikbal yok. Annelerin feryadının inşallah PKK'nın sonu olacağını düşünüyorum. Bütün yüreğimle, bütün kalbimle, bütün personelimle, bütün öğrencilerimizle, aileleriyle bu süreci destekliyoruz. İnşallah başarılı olacağına da inanıyorum."

Güvenlik Güçleri Allah Terör Örgütü Öğrenciler Rektör 

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