Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Anneleri telef olan kedilere 'Pamuk' isimli köpek sahip çıktı İzle

Anneleri telef olan kedilere 'Pamuk' isimli köpek sahip çıktı İzle

Kediler ile köpeğin yatması

Samimiyet Trafik Kazası Köpek Sokak Hayvanı Yavru Kedi 

-Birlikte yemek yemeleri
-Farklı plan detaylar
-Murat Genç ve Tüncay Kaya ile röp.
-Detay görüntüler

( ORDU -ÖZEL) Anneleri telef olan kedilere "Pamuk" isimli köpek sahip çıktı- ‘Pamuk’ isimli köpeğin kedilere olan sevgisi şaşırtıyor- Köpek ile kediler arasındaki dostluk, görenleri şaşırtıyor ORDU

- Ordu’nun Perşembe ilçesinde anneleri telef olan kedilere, "Pamuk" isimli köpek sahip çıktı. Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir kediler ile köpeğin dostlukları görenleri hem şaşırtıyor hem de örnek oluyor. Yapıları gereği birbirleri ile anlaşamayan kedi ve köpekler, Ordu’nun Perşembe ilçesinde tabuları yıkıyor. 4 kedi ile bir köpeğin yaşadığı dostluk, insanlara örnek de olurken, uyum içinde yatmaları ve aynı anda yemek yemeleri de tebessüm ettiriyor. ‘Pamuk’ isimli köpeğin, anneleri trafik kazasında telef olan yavru kedilere hem annelik hem de arkadaşlık yaptığını belirten Murat Genç, “Bu benim dostumdur ve kedilerle çok iyi arkadaşlık yapar, onları büyüttü. Yatarken bile beraber yatıyorlar. 4 yıldır Pamuk’a ben bakıyorum, sokak hayvanıydı, bütün kontrollerini ve tedavilerini yaptırdım. Kediler bunun koynuna girer ve öyle yatar. Ama başka kediler gelmek isterse onları yanına yaklaştırmıyor” dedi.
Genç, anneleri telef olan kedilere Pamuk isimli köpeğin sahip çıktığını ve aralarındaki samimiyetin oradan geldiğini aktardı . Tüncay Kaya ise kediler ile köpeğin kesinlikle kavga etmediklerini, çok iyi anlaştıklarını belirtti.
Kediler ile köpeğin birlikte yattığını anlatan Kaya, bu durumu görenlerin çok şaşırdığını ve hayran kaldıklarını söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı