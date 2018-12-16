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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Anneleri telef edilen 6 yavru köpeğe 3 çocuk annesi kadın sahip çıktı İzle

Anneleri telef edilen 6 yavru köpeğe 3 çocuk annesi kadın sahip çıktı İzle

Röportaj

Köpek Köpek Yavrusu Mantar Toplama 

-Köpeklerden detay

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep'te tavukları yediği gerekçesiyle telef edilen bir köpeğin yavrularına 3 çocuk annesi kadın sahip çıktı. İslahiye ilçesi Karakaya Mahallesi’nde tavukları yediği ileri sürülerek kişi ya da kişiler tarafından öldürülen 6 köpek yavrusuna tesadüfen bölgeden geçen 3 çocuk annesi Mehekşe Hoşgören sahip çıktı. Arkadaşları ile mantar toplamadan dönerken yavruların sesini duyan kadın, yavrular için ve kasa getirdi. Sütü içen yavruların uzun süre annesini bekleyen kadın, anne köpeğin gelmemesi üzerine ise kasaya koyduğu yavruları evine götürdü. Köpeğin annesini araştırdığında ise kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından mahalledeki tavukları yediği gerekçesiyle telef edildiğini öğrenen kadın, "Arkadaşlarımla mantar toplamaya gitmiştik. Dönüşte ise eski bir evin içinden gelen köpek yavrularının sesini duydum, sesin olduğu yere gittiğimde ise 6 yavru olduğunu fark etti. Hemen süt alıp getirdim, önlerine koydum. Sütü içtiler ancak anneleri yoktu. Uzun bir süre annelerini bekledim, gelmeyince bir kasa bulup üstüne saman koydum. Sonra yavruları alıp, evimizin ahırına getirdim. İki gün boyunca yavruları besledim. Yaptığımız araştırmada anne köpeğin mahallede tavukları yediği için kimliği belirsiz kişi yada kişilerce telef edildiğini öğrendim" dedi.
Hayvanseverlere haber veren kadın, yavruları İslahiye'de yapımı devam eden Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi yetkililerine teslim etti.
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