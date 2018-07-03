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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Anneleri ölen yavru kedilere 96 yaşındaki nine sahip çıktı - ADIYAMAN Haberi

Anneleri ölen yavru kedilere 96 yaşındaki nine sahip çıktı - ADIYAMAN Haberi

- ŞAhintepe köyünden görüntü - 96 yaşındaki Zeynep Duran'ın evinde görüntüleri - Zeynep Duran'ın kedi yavrularını biberonla beslemesi - Zeynep Duranın açıklamasıAnneleri ölen yavru kedilere 96 yaşındaki nine sahip çıktı - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Zeynep Duran, anneleri ölen dört kedi yavrusunu biberonla besliyorADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Zeynep Duran, anneleri ölen dört kedi yavrusunu biberonla besliyor.İlçeye bağlı Şahintepe köyünde oğlu ile yaşayan Duran, anneleri bir kazada telef olan dört kedi yavrusunu sahiplendi. Yavruları biberonla besleyen Duran, kedilere anne şefkatiyle bakıyor.Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedi yavrularının da bir canlı olduğunu, onları sokakta bırakmanın insanlığa sığmayacağını belirtti.
Evinin önünde oturduğu sırada yavruların sesini duyduğunu ve yanlarına gittiğini anlatan Duran, şöyle konuştu:"Aç oldukları her hallerinden belliydi. Annelerinin kaza sonucu öldüğünü öğrendim. O an çok duygulandım, kucakladım ve eve getirdim. Oğlumdan onları beslemek için süt ve biberon almasını istedim. Yavruları şu an sütle besliyorum. Yavaş yavaş büyüyorlar. Onları tam büyütene kadar bırakmayacağım. Yavruları bir evlat olarak görüyor ve seviyorum."

Muhabir Yavru Kedi Irak 

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