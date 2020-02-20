Anneleri ölen keçilere köpek sahip çıktı İzle



- Bursa'da bir haftalık iken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı. Bursa'da köpeğin, küçük keçiye sahip çıkması görenleri şaşırtıyor. Halim Yılmaz, bir gün yavru keçinin dışarıya çıktığını gördü. Ağılı bekleyen çoban köpeğinin yanına giden küçük keçi, biranda onun sütünden emmeye başladı.

Bu durum karşısında şaşıran Yılmaz, o anları videoya aldı. 1 haftalıkken annesini kaybeden keçinin, köpeği süt emmesi Yılmaz'ı da şaşırttı. Bu durum karşısında çok duygulandığını ifade eden Yılmaz, "Bu durum karşısında bende çok şaşırdım. Keçimizin 1 haftalıkken annesi ölmüştü. Köpeği anneleri sanarak karınlarını doyurmak istemiş olabilir. Buradan annelere de mesaj vermek istiyorum. Kimse çocuklarını terk edip gitmesin. Her çocuğun anneye ihtiyacı var" dedi.





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