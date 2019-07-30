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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Anneleri ölen 8 köpek yavrusuna belediye işçisi sahip çıktı - KAYSERİ

Anneleri ölen 8 köpek yavrusuna belediye işçisi sahip çıktı - KAYSERİ

- Köpeklere sahip çıkan belediye işçilerinden görüntüler - İşçilerin köpekleri mama ile besleme detayları - İşçi Akın Ayerdem ile röportajAnneleri ölen 8 köpek yavrusuna belediye işçisi sahip çıktıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Bünyan ilçesinde belediye işçisi Akın Ayerdem, anneleri ölen 8 köpek yavrusunu biberonla besliyor.Ayerdem, anneleri araç çarpması sonucu ölen 8 köpek yavrusuna günde 4 kez biberonla süt veriyor.Hayvan barınağında, kendisine ait dinlenme alanında yavru köpeklerle ilgilenen Ayerdem, onlarla yakından ilgileniyor.Ayerdem, AA muhabirine, "Dört gün önce ihbar üzerine Büyük Tuzhisar Mahallesine gittiğimde anneleri araç çarpması sonucu ölen köpek yavrularını barınağımıza getirdim. Yavruları her gün biberonla besliyor, bakımlarıyla ilgileniyorum. Belediye Başkanımız da yavrulara iyi bakılması talimatı verdi." dedi.
Yavrulara süt annelik yapacak köpek aradıklarını aktaran Ayerdem, bulamazlarsa minik köpeklerle kendisinin ilgilenmeye devam edeceğini belirtti.

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