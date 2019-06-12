Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Anneleri mobilya bakmaya gitti, çocuklar evde mahsur kaldı

Anneleri mobilya bakmaya gitti, çocuklar evde mahsur kaldı

İtfaiye ve polis ekiplerinin evin önünde balkondaki çocuklarla ilgilenmesi

Mahsur Kaldı Küçük Çocuk Mobilya Polis Ekipleri Irak 

-Balkondaki çocuklardan görüntü
-Polis ekiplerinin binaya girmesi
-İtfaiye ekiplerinin binadan ayrılması
-Polis ekiplerinin durumu anlatan anons yapması
-Polis ekiplerinin mahalleden ayrılması
-Anneleri tarafından bırakılan çocukların çocuk şube polisleri tarafından evden çıkartılması
-Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de 3 çocuğunu evde bırakıp mobilya bakmaya giden annenin evde bıraktığı çocuklarını polis aldı. Olay, Beyciler Mahallesi 1615. Sokak üzerinde meydana geldi. Anne M.S., çocukları H.S. (10), K.S. (5) ve M.S.'yi (3) eve bırakarak mobilya bakmak için evden çıktı. Ağabey H.S., kardeşlerini kontrol edemedi ve iki küçük çocuk 3 katlı evin 3. katındaki balkona çıktı. Çocukların düşme tehlikesine karşı komşuları durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çocuklardan annelerinin evde olmadığını öğrendi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de yardımı ile çocukların kilitli kaldığı evin kapısı açıldı. Kapının açılmasının ardından çocukların ailesine ulaşıldı. Anne M.S. bir süre sonra geleceğini söylemesine rağmen gelmedi ve Çocuk Şubesine bağlı polis ekipleri çocukları gözetim altına aldı. Gözetim altına alınan çocukların daha sonra evin yakınında bulunan ananelerine teslim edildiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı