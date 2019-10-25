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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Anneleri ile sahneye çıkıp yöresel kıyafetleri sergilediler

Anneleri ile sahneye çıkıp yöresel kıyafetleri sergilediler

-Etkinlikten detay

Yöresel Kıyafet Öğretmenler Öğretmen Karahisar Öğrenciler 

--Yöresel kıyafet defilesinden detay
--Sandalye kapmaca oyunundan detay
--Çuval yarışından detay
--Yöresel yiyeceklerin ikramından detay
--Okul Müdürü Figen Memiş açıklama

( AFYON KARAHİSAR)- Miniklerden yöresel kıyafet defilesi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrenci velileri ve öğretmenler tarafından yöresel kıyafet defilesi, yöresel eşya sergisi ve yöresel yemeklerin ikram edildiği bir etkinlik düzenlendi.
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında ‘Geçmişimizle Büyüyoruz’ sloganıyla hazırlanan etkinlikte minik öğrenciler anneleriyle birlikte sahneye çıktı ve yöresel kıyafetlerini sergiledi. Yöresel müzik eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, defile sonrası veliler çuval yarışı yaptı, sandalye kapmaca oynadı. Hem velilerin hem de miniklerin doyasıya eğlendiği etkinlik yöresel yiyeceklerin ikramıyla sürdü. Öğrencilerimize geçmişi aşılamak istiyoruz Okul Müdürü Figen Memiş, yaptığı açıklamada, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında gelenek ve göreneklerimizi işledikleri bir program düzenlediklerini söyledi.

Müdür Memiş, amaçlarının bu tip programlarla minik öğrencilere geçmişi aşılamak olduğunu belirtti.
Yöresel kıyafetlerin ön plana çıktığı bir defile düzenlediklerini ifade eden Müdür Memiş: “Geçmişimizle büyüyoruz etkinliği çerçevesinde velilerimizin hazırladığı yöresel yemeklerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda geleneklerimizle ilgili bir sergi de açtık. Velilerimizin bu sergiyi gezmesini sağladık. Velilerimizin hazırladığı Afyon yöresine ait ikramları da tüm velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yiyerek etkinliğimizi sonlandırdık. Ben emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarıma, idareci arkadaşlarıma ve velilerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz Müdür Yardımcısı Semra Karakaya da, yıl boyunca bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Yaptıkları etkinlikler hem öğrencileri hem de velilerle keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden Karakaya; “Sosyal sorumluluk projelerimizi yıl boyunca sürdüreceğiz. Yaptığımız projelerle minik öğrencilerimizi hayata daha iyi hazırlamayı istiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz o yüzden öğrencilerimize en güzeli en doğruyu öğretmek için tüm öğretmenlerimizle birlikte emek veriyoruz. İnşallah bundan sonrada daha güzel faaliyetlere imza atacağız. Ben etkinlikte emeği geçen velilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
(MT-Y)
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