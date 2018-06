Anneleri destek oldu onlar hep okudu

-Öğrenci ve ailelerden detaylar

( ESKİŞEHİR - ÖZEL - HD)- Açıköğretim Fakültesi'nden ailecek mezun oldular- Adalet Bölümü öğrencisi İbrahim Akgül: “Annem okuma yazma bilmez ama hayatı çok iyi okur”- Emine Usta:“Öğrenmekten hiçbir zaman mezun olmayacağız” ESKİŞEHİR



- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümünden aynı dönemde mezun olan iki kardeş, diplomalarını okuma yazma bilmeyen anneleri ile birlikte almanın mutluluğunu yaşadı. Her yıl binlerce mezun veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, birbirinden ilginç hikayeleri de beraberinde taşıyor. 7'den 70'e herkese yaşam boyu eğitim fırsatı sunan Açıköğretim Sisteminden mezun olan İbrahim Akgül ve kardeşi Emine Usta'nın okuma aşkı onlara bir diploma daha kazandırdı. Daha önce Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan Usta ve aynı üniversitenin Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun olan kardeşler, Açıköğretim Fakültesinden de Adalet Bölümünden birlikte mezun olarak diplomalarını aldı. Okuma yazması olmamasına rağmen çocuklarının öğrenim hayatına daima destek olan anne Mahmure Akgül ise en son mezuniyetlerinde onları yalnız bırakmadı. Akgül ailesi, mezuniyet mutluluğunu hep beraber yaşadı. “Bilgiyi paylaşmak için öğreniyoruz” Ağabey İbrahim Akgül ailecek öğrenmeye önem verdiklerini anlatarak "Öğrenmeyi sadece mezuniyet ve diploma için değil, bilginin insanlaşma sürecine vermiş olduğu değişimi ve davranışı öğrendiğimiz için önemsiyoruz. Bilgiyi paylaşmak için öğreniyoruz. Hani Hazreti Ali’nin bir sözü var ‘1 harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diye. Biz de öğrendiklerimizi öğrettiğimiz ve paylaştığımız sürece bunun anlamlı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. “Bu öğrenme aklı bize annemden geçti” Mezuniyet kutlamalarına katılırken anneleri Mahmure Akgül’ün de onları yalnız bırakmamasından dolayı yaşadığı memnuniyeti paylaşan Akgül, “Bu öğrenme aklı bize annemden geçti. Annem okuma yazma bilmez ama hayatı çok iyi okuyan, analitik düşünen ve bunu okumadan yapan akla ve zekaya sahip biri. Bize okumayı ve okuyarak insanlaşmayı gerçekleştirebileceğimizi öğütleyen bir anne. O yüzden kendisine çok minnettarız. Anadolu Üniversitesini biz dışarıdan tanıdık ama içine girince kurumsal yapısı, okuyanlarına bir kimlik kazandırması açısından oldukça güzel ve organize. Bütün burada emeği geçen çalışanlar bu konuda çok daha hassas ve dikkatli. Eğitimi ve eğiticiliği tanıdığımız için Anadolu Üniversite’sine çok teşekkür ediyoruz” sözlerine yer verdi. “Bilginin kendimizde saklı kalmaması, paylaşılması gerektiğini biliyoruz” Kardeş Emine Usta ise ailecek her şeyi olduğu gibi bilgiyi de paylaştıklarını söyleyerek, “Ağabeyimle birlikte yola çıktık, bu okulu okuduk, birlikte ders çalıştık, birlikte öğrendik. Şimdi de birlikte diplomamızı alacağız ve mezuniyet töreninde kepimizi atacağız. Bundan dolayı çok mutluyum. Ağabeyimle birlikte büyüdüğümüz ve aynı kültürün insanları olduğumuz için öğrenilen bir bilginin kendimizde saklı kalmaması, paylaşılması gerektiğini biliyoruz. Paylaşmak için de öğreniyoruz, öğrenmekteki asıl amacımız daha verimli bir insan olmak. Öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu konuda her ne kadar farklı kuramlar ve düşünenler var ama ben böyle düşünenlerdenim. Buradan mezun oluyoruz ama öğrenmekten hiçbir zaman mezun olmayacağız” şeklinde ifade etti.

“Böyle evlat yetiştirdiğim için çok mutluyum” Çocuklarının mutluluğuna ortak olmak için onlarla birlikte Ankara’dan Eskişehir’e gelen 80 yaşındaki Mahmure Akgül ise, “Böyle evlat yetiştirdiğim için çok mutluyum, çok sevinçliyim. Onlar 2-3 üniversite bitirdiler ama daha insanlaşsınlar diye daha mutlu olsunlar diye ne yapsalar destek olurum” dedi.

Mezuniyet için kurulan alanda zaman geçiren aile, anne Mahmure Akgül'ün elinden selfie fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. (BRS-KA