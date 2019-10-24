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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Annelere özel üniversite

Annelere özel üniversite

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Anne Üniversitesi Özel Üniversite İletişim Örnek Proje 

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( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen teknik eğitim kurslarında (BELTEK) “anne üniversitesi” eğitimleri başladı ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Anne Üniversitesi'nde" eğitimler başladı.
Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları (BELTEK) bünyesinde düzenlenen ücretsiz eğitim programı sadece annelere değil tüm kadınlara açık eğitim veriyor. Türkiye’de ilk kez Gazi Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin ortak projesi olan “Anne Üniversitesi”, örnek projeler arasında gösteriliyor. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bulunan Anne Üniversitesi’nde verilen eğitim sayesinde kadınlar; sahip oldukları bilgileri güncelleyerek, kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Kadınların fiziksel, sosyal ve duygusal açıdan daha etkin bireyler olmalarının önünü açan eğitim sonunda katılım sertifikası da veriliyor.Dersleri akademisyenler veriyorAnne Üniversitesi’nde; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel, Doç. Dr. Şengül Yaman ve Öğretim Görevlisi Mehtap Uzun Aksoy tarafından ders veriliyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği ve 72 saat süren kursta; İnsan İlişkileri ve İletişim, Değerler Eğitimi, Ev Ekonomisi, Anne Çocuk Beslenmesi, Sağlık ve Çevre Bilinci, Girişimcilik, Medya Okuryazarlığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Eğitimde Ailenin Rolü konulu dersler hem teorik hem de pratik olarak işleniyor.
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