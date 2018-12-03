Anneler söyledi, engelli çocuklar coştu Haberi

-Ailelerin koroları

-Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Murat Ceylan'ın açıklaması



( MANİSA )- Engelli anneleri tarafından oluşturulan 19 kişilik koro Engeliler Günü'nde çocukları için sahne aldı MANİSA



- Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrencilerin anneleri çocukları için sahneye çıktı. Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan 19 anneden oluşan koro çocuklarına unutamayacakları bir gün yaşattı. Engelli öğrenciler anneleri tarafından seslendirilen şarkılara kimi zaman sesleriyle kimi zaman da oynayarak eşlik etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Manisa’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Yunusemre İlçesi Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrenciler, aileleriyle birlikte hazırladıkları programla engellerini aştı. Etkinliğe Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, engelli anneleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları dans gösterisi ile başladı.

Daha sonra ise okulda eğitim gören öğrencilerin anneleri tarafından oluşturulan 19 kişilik koro birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Koro Şefi Hacer Yılmaz eşliğinde şarkılar söyleyen annelere çocukları da alkışlarla eşlik etti. Anneler hem eğlendi hem de eğlendirirken çocuklar da oyunlarıyla annelerine eşlik etti. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Murat Ceylan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında okulda eğitim gören çocuklar ve aileleriyle birlikte farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, “Okulumuzda eğitim gören öğrencilerin annelerinden oluşan bir anne korosu kurduk. Bu bir proje. Engelli bireylerle yaşamını geçiren annelerin çocukları dışında bir hayatı olmuyor. Bunun için onları bir kadın olduklarını, birey olduklarını hatırlatmak istedik. Haftanın 2 günü anneler müzik öğretmeni eşliğinde kursa katıldı.

Bu projeyi Manisa’nın ilçelerinde bulunan özel eğitim okullarında da sürdürmek istiyoruz. Oradaki annelerin yaşamına da farklı bir renk katmak istiyoruz” diye konuştu.



