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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Anneler okulda çocuklarıyla kitap okuyor - ŞIRNAK

Anneler okulda çocuklarıyla kitap okuyor - ŞIRNAK

- Okulun tabelası görüntüleri - Sınıfa giren anneler görüntüleri - Kitap okuyan annelerden görüntüleri - Gazi Paşa İlk ve Ortaokulu Okul Müdürü Sıddık Ögel'in konuşması - Gazi Paşa İlk ve Ortaokulu Öğretmen Ayşe Em'in konuşması - Annelerden Elif Sevgi Bilge'nin konuşması - Öğrencilerden Eda Nur Bilge'nin konuşmasıAnneler okulda çocuklarıyla kitap okuyor - Şırnak 'ta Gazi Paşa İlk ve Ortaokulunda farkındalık yaratmak amacıyla anneler haftanın iki günü geldikleri okulda çocuklarıyla kitap okuma etkinliğine katılıyor - Öğrenci Eda Nur Bilge: - "Annem ile kitap okuduğumdan beri öz güvenim arttı. Derslerimde daha başarılı olmaya başladım"ŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta Gazi Paşa İlk ve Ortaokuluna gelen anneler, çocuklarıyla kitap okuyor.Gazi Paşa İlk ve Ortaokulunda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir süre önce hayata geçirilen "Benim annem de okuyor" proje kapsamında öğrenci ve velilerin birlikte kitap okuduğu program 3 yıldır başarıyla sürüyor.Türkçe Öğretmeni Ayşe Em, haftanın iki günü son ders saatinde okulda buluşturduğu öğrenci ve annelerinin beraber kitap okumasını sağlıyor.Gazi Paşa İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Sıddık Öğel, yaptığı açıklamada, farkındalık yaratmak için başlattıkları programın 3 yıldır başarıyla sürdüğünü vurgulayarak, "Amacımız, kitap okuma alışkanlığını öğrencilerimizin ailesine indirgemek. İnşallah bunu önce kendi okulumuzun öğrencileriyle başarıp daha sonra diğer ailelere de ulaşmayı hedefliyoruz. " dedi.
Öğretmen Ayşe Em de okuldaki kitap okuma etkinliğine anneleri de kattıklarını söyledi.

Projenin amacının, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurgulayan Em, "Projeye anneleri de dahil ederek hem annelerin kişisel gelişimini hem de çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmış olacağız. Böylece anneler çocuklarını gelişimini takip edebilecek. 25 anne haftanın iki günü okula gelip çocuklarıyla kitap okuyor." ifadelerini kullandı. - Öğrenciler mutluAnnelerden Elif Sevgi Bilge ise çocuğa okumayı sevdirmek için öncelikle ebeveynlerin kitap okuması gerektiğini belirterek, "Birlikte kitap okursak hem çocuğumuza örnek olmuş oluruz hem de onu okumayla teşvik etmiş oluruz." dedi.
7. sınıf öğrencisi Eda Nur Bilge de annesiyle kitap okuma etkinliğine katıldığı için mutlu olduğunu aktararak, "Annem ile kitap okuduğumdan beri öz güvenim arttı. Derslerimde daha başarılı olmaya başladım." diye konuştu.

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