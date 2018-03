Anneler cinsel istismar ve tecavüze dikkat çekmek için yürümeye devam ediyor

-Basın açıklaması

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR )- 431 kilometrelik yürüyüşün ardından Eskişehir’e ulaştılar- Kadın örgütleri alkışlarla karşıladı- Dilek Taş:- “Araç kullanmadan 431 kilometre yol yürüdük”- “Tepkiler çok güzel çünkü hepimizin ortaklaştığı bir konu bu” ESKİŞEHİR



- 3 kadın cinsel istismar ve tecavüz olaylarına dikkat çekmek amacıyla Çanakkele’den çıktıkları yola devam ediyor. Ankara’ya kadar yürüyecek olan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz, Türkiye'de yaşanan çocuk tecavüzleri, cinsel istismarlar, kadına şiddet, hayvan tecavüzlerine dikkat çekmek amacıyla araç kullanmadan günde ortalama 20 kilometre yürüyor. Çanakkale'de 3 kadın, '3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' sloganıyla, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünden Dilek Taş, Çanakkale'nin Biga ilçesinden Hülya Kurt ve Kocaeli'den Nursel Karagöz, son zamanlarda artan çocuk tecavüzleri, cinsel istismarlar, kadına şiddet, hayvan tecavüzleri ve doğa katliamlarına dur demek amacıyla Ankara'ya yürümek üzere yola çıktı. Günde ortalama 20 kilometre yürüyen kadınlar araç kullanmadan yollarına devam ediyor. 3 Mart tarihinde Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan kadınlar, 431 kilometre sonra Eskişehir’e ulaştı. Eskişehir-Ankara yolu üzerinde bulunan bir parka ellerinde bulunan tecavüzlere ve çocuk istismarlarına farkındalık afiş ve dövizlerle gelen kadınlar burada kentte bulunan birçok kadın örgütleri karşıladı. Alkışlar eşliğinde parka gelen 3 kadın, karşılama için bekleyen kadınlarla kucaklaştı. Bir süre sohbet edildikten sonra basın açıklaması yapıldı. “Araç kullanmadan 431 kilometre yol yürüdük” Basın açıklamasını gerçekleştiren Dilek Taş, araç kullanmadan Çanakkale’den yürümeye başladıklarını belirterek, “Bize kucak açtığınız için, duyarlılık gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz 3 kadın, 3 anne, 3 insan şiarıyla 3 Mart’ta Çanakkale’den yola çıktık. Araç kullanmadan 431 kilometre yol yürüdük. Son yıllarda ciddi artış gösteren çocuklara, kadınlara, hayvanlara ve doğaya yönelik her türlü istismar, saldırı, tecavüz, cinayet ve katliamlara dikkat çekmek ve çıkacak yasalarda isteklerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz sadece 3 kadın değiliz. Topladığımız imzalarla geçtiğimiz 431 kilometrelik yol boyunca bize gönlünü, evini, sofrasını açan insanlarla şuanda çeşitli şekillerde bizi destekleyen, desteklediğini bir şekilde bize ileten binlerce, on binlerce belki milyonlarca duyarlı insanın sadece kadınların değil vicdanlı babaların, iyi insanların isteklerini ve taleplerini götürüyoruz” ifadelerini kullandı. “Tepkiler çok güzel çünkü hepimizin ortaklaştığı bir konu bu” Ayrıca Taş, tepkilerin çok güzel olduğunu dile getirerek, “Olumsuz anlamda hiçbir şey ile karşılaşmadık. Tepkiler çok güzel çünkü hepimizin ortaklaştığı bir konu bu. Kimse çocuğa tecavüz edilmesini normal karşılayamaz, karşılamamalı. Bu taleplerimiz toplumu ortaklaştırdığı için, gittiğimiz her yerde insanlar bize kucak açıyorlar, evlerini, sofralarını açıyorlar. Olumsuz herhangi bir durumla karşılaşmadık. 3 nisan da çok olağan üstü bir olay olmazsa Ankara’da olmayı hedefliyoruz. Bundan sonrası bizim için biraz daha hızlı geçecek. Günde ortalama olarak 20 kilometre yürüdük. Araç kullanmıyoruz. 20 kilometreyi tamamlıyoruz. Nerede kaldıysak ertesi gün aynı noktadan devam ediyoruz. Konaklamalarımızı şehir merkezlerinde karşılıyoruz. Ertesi gün gidip bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Bundan sonra biraz daha tempo diyeceğiz” dedi.

