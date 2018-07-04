Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Anneanne ve torunu dağlık alanda bulundu - Ailenin çocuklarına kavuşma anı - İZMİR

Anneanne ve torunu dağlık alanda bulundu - Ailenin çocuklarına kavuşma anı - İZMİR

- Köyün genel görüntüsü - AFAD ekibinin arama çalışmaları - Babanın çocuğunun bulunduğu haberini telefonla alma anı - Çocuğun bulunduğu dağlık alandaki görüntüleri - Çocuğun Jandarma tarafında köye getirilmesi - Baba ile röportajAnneanne ve torunu dağlık alanda bulundu - İzmir 'in Tire ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 1,5 yaşındaki çocuk ile anneannesi, jandarma ekiplerince dağlık alanda bulundu - Çocuk ile anneannesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Tire ilçesinde dün sabah saatlerinden bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Fatma Yenigün ile 1,5 yaşındaki torunu Rüya Çelik dağlık alanda bulundu.Derebaşı Mahallesi'nde yaşayan Hakan Çelik ile Derya Manaz çiftinin çocukları için dün yaptığı kayıp ihbarı üzerine başlatılan ve gece geç saatlerde ara verilen arama çalışmaları bu sabah tekrar başladı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Derebaşı Mahallesi'ndeki metruk binalar ile mahallenin etrafındaki arazide drone ve eğitim köpeği destekli arama yaptı.Jandarma ekipleri, Rüya Çelik ile anneannesinin mahalleye yakın dağlık alanda buldu.Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven baba Çelik'i telefonla arayarak mutlu haberi verdi.Rüya Çelik ile anneannesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

A Haber Jandarma Komando Dolar 

İlgili Foto Galeriler
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Özel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitimindeÖzel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitiminde
Cumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret EttiCumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret Etti
Akardan JÖAKa ZiyaretAkardan JÖAKa Ziyaret
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı