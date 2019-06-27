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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Anne yüreği elvermedi, kendisi döven oğlunu korudu

Anne yüreği elvermedi, kendisi döven oğlunu korudu

- Polisin anne ve oğlu ile konuşması

Yaşlı Kadın Hastane En Yaşlı Kadın Şahit Polis Ekipleri 

-- Görgü şahitlerinin açıklamsı
-- Annenin konuşması
-- Genel ve detay

( ANKARA )-Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs annesini dövdü ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşlı bir kadın oğlu tarafından darp edildi. Yaşanan olaya rağmen yaşlı kadın oğlunu koruyarak hastaneye yatırılmasını istedi. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde yaşlı bir kadın oğlu tarafından darp edildi. Olayı gören vatandaşlar olay müdahale ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri annesini darp ettiği iddia edilen kişiyi ekip aracına bindirerek karakola götürdü. Oğlunu koruyan yaşlı kadın ise tedavi gördüğü belirterek oğlunun yeniden hastaneye yatırılmasını istedi.
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