Anne yüreği bunu da yaptırdı...Oğlunun ünlü olması için sokak sokak gezip ilan dağıtıyor İzle

-Anne ile röp

-Barış Arı ile röp

-Barış Arıdan detaylar

-Cep telefonu görüntüsü



( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta bir anne müzisyen oğlunun sosyal medyada takipçi sayısını arttırmak için sokak sokak gezip ilan dağıtıyor SİVAS



- Sivas’ta bir anne müzisyen oğlunun sosyal medyada takipçi sayısını arttırmak için sokak sokak gezip ilan dağıtıyor. Sivas’ta yaşayan Barış Arı geçtiğimiz ay yeni bir müzik klibi çıkarttı. Klip sosyal medyada beklenilen oranda takipçi bulmadı. Durumu fark eden üzülen annesi Şerife Arı devreye girdi. Oğlunun klibinin az sayıda takipçi bulmasına yüreği dayanmayan anne takipçi sayısını arttırmak için ilginç bir yola başvurdu. Anne Arı çözüm olarak, “Barış Arı-Oyun Hamuru, kanaldan 1 kere izlerseniz çok mutlu oluruz” yazılı ilanlar bastırdı. Arı sokak sokak cadde cadde gezerek bu ilanları dağıtıyor. Anne arı yaklaşık bir ay içerisinde 30 bine yakın ilan dağıtarak oğlu için destek istedi. Barış Arı annesinin bu girişiminin olumlu sonuç verdiğini görünce, oda annesine destek vermek için bu anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaştı. Oğlu için 30 bin broşür dağıttı Anne Şerife Arı, oğlu için yaklaşık 30 bine yakın ilan dağıttığını belirterek, “Şarkısı için yapılan klibin izlenmesi için broşürü dağıtıyorum. Sponsor bulamadığımız ve maddi durumumuzun yetersiz olduğu için dağıtma işi bana kaldı. Yaklaşık 1 aydır bu işle uğraşıyorum. Yoruluyorum ama ne yapalım mecburum dolaşıp broşürleri dağıtmaya çocuğumun hatırı için, çocuğumun işi için. Ünlü sanatçılardan, duyarlı insanlardan çocuğumu yardım etmelerini bekliyorum. Bir ay içerisinde 30 bin kağıt dağıttım daha da yüksek olmasını istiyorum. Bu yaptığımın oğluma faydası oldu daha da olacaklarını düşünüyorum. Bizim Sivas'ımızın halkı duyarlıdır. Hepsi de broşürü aldılar, hepsi de okudular ve hepsi de bize abone oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum ben. İnsanların bazıları şaşırdılar, bazıları bir şey satıyormuşum gibi düşündüler ama daha sonra anladılar.”dedi.

Takipçi sayısı arttı Barış Arı, 10 yıldır müzikle uğraştığını söyleyerek, “Bundan 1 ay önce de single bir albüm çıkardım. Onun reklamı ile uğraşıyoruz. Fakat reklam bütçemiz olmadığı için annemin desteğine ihtiyaç duydum ve aklımıza bir yöntem geldi. Matbaa da küçük kağıtlara kendi ismim, şarkının ismini ve youtube de hangi kanalda olduğunu belirterek bir kağıt bastırdım. Yaklaşık 30 bin tane kadar dağıttık ve çok güzel geri dönüşler oldu. Annemin çok büyük katkısı oldu yaklaşık 50 bin 60 bin üzerinde bir izlenme aldık. Bu izlemelerle beraber yorumlarda insanların tepkileri çok güzeldi. Bu fikir daha önce ben bir yarışmaya katılmıştım orada da bu şekilde oy toplamam gerekiyordu. Oradan kalma bir şey aslında sonradan reklam bütçesi olmadığı için bu fikir aklıma geldi. İlk başta biraz saçma geldi. Sonra anneme söyledim annemde canımı gönülden ben dağıtırım yaparım deyince böyle bir şey yapmaya karar verdik.”şeklinde konuştu.



