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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Anne ve yavru köpeklere polis şefkati İzle

Anne ve yavru köpeklere polis şefkati İzle

Köpeklerin görüntüsü

Hayvan Hakları Toplum Destekli Polislik Köpek Yavrusu Yavru Köpekler Sokak Hayvanları 

-Çıtırık ile polislerin köpekleri sevmesi
-Çıtırak'ın kısa açıklaması
-Polislerin köpekleri sevmesi
-Anne köpeğin yavruları emzirmesi
-Köpekleri polislerin sevmesi
-Annenin köpekleri emzirmesi

( ADANA )- Adana polisi başıboş köpeğe ve 10 yavrusuna sahip çıkarak emniyet binasında özel kulübe yaptırdı ADANA

- Adana polisi başıboş köpeğe ve 10 yavrusuna sahip çıkarak emniyet binasında özel kulübe yaptırdı. Adana Emniyet Müdürlüğü sokaklarda başıboş dolaşan hamile bir köpeğe sahip çıkarak Seyhan ilçesi, Döşem Mahallesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine aldı. Polisler burada köpeğe özel bir kulübe yaparak ona bakmaya başladı.
Bir süre sonra köpek 10 yavru birden doğurdu. Polisin "Kader" ismini verdiği köpek yavrusu çok olunca onları emzirmekte yeterli olamayınca polis köpekleri elleriyle beslemeye başladı.
Birbirinden sevimli yavru köpeklerin tüm bakımı da yine emniyet tarafından üstlenildi. Yavrulara adeta gözü gibi bakan polis memurları, özellikle öğle aralarında minik yavrularla keyifli vakit geçirmeye başladı.
Yavrular, ‘anne sütünden kesilip, yeterince büyüdükten sonra da kendilerini sahiplenen polislerle birlikte yeni yuvalarına kavuşacak. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık, beraberindeki Konfederasyon İdari İşler Koordinatörü İbrahim Gülmez ile birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek, hem burada görevli polis memurlarına sokak hayvanları için farkındalık yaratıp, onların bakımını üstlendikleri için teşekkür etti, hem de yavru köpeklerle yakından ilgilendi. Çıtırık, duyarlı davranışı nedeniyle Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a teşekkür etti. Çıtırık, “Adana’da; Adana Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde sevginin, merhametin, şefkatin ve vicdanın sıcak yüzüyle tanıştık. Adana, hayvan hakları konusunda Türkiye’nin önde gelen kenti. Emniyet teşkilatımız örnek davranışıyla bunu daha da pekiştirdi. Özellikle toplum destekli polislik çalışmalarında hayvana merhameti de ön plana alması önemli” dedi.

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