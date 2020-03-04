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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kamerada

Anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kamerada

Anne ve oğlunun römorktan kurtuluşu güvenlik kamerası görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Karahisar 


- Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde traktörle bağlantısı ayrılan römork, yol kenarındaki otomobile çarparak durabildi. Kaza sırasında cadde üzerinde yürüyen anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sandıklı İlçesi Çakır Mahallesi Yalıncak Caddesi'nde meydana gelen kazada, caddede seyir halindeki traktör ile römorkunun bağlantısı bilinmeyen nedenle ayrıldı. Ayrılan römork, önce kaldırıma, ardından da park halindeki otomobile çarpıp, durdu. Bu sırada yolda yürüyen anne ve oğlu, römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, saniye saniye çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Anne ve oğlu, römorkun geldiğini görünce hızla koşarak kaldırıma kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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