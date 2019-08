Anne ve kızının feci şekilde can verdiği kaza kamerada

-kaza anı

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalan anne ve kızı hayatını kaybetti. Kazada annenin kafası koparken kızı da olay yerinde can verdi. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kadıköy’de AVM’lerin bulunduğu noktada meydana geldi. Bir AVM’den karşıda bulunan diğer AVM’ye karayolu üzerinden geçmek isteyen anne Naime Kıldır (49) ve kızı Seda Kıldır, İ.B. idaresindeki 34 ZZ 0815 plakalı belediyeye ait minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Minibüs anne kıza çarptıktan sonra kaldırıma çıkıp havalanarak yol kenarındaki mağazaların tabelaların arasına girerek durdu. Kazada annenin kafası koparken, kızının feci şekilde can verdiği kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.Kaza nedeniyle yolda ulaşım uzun süre kontrollü şekilde sağlanırken, güvenlik güçlerinin kaza ile ilgili araştırması sürüyor.