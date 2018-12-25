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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Anne ve kızına çarpan sürücü kaçtı - EDİRNE

Anne ve kızına çarpan sürücü kaçtı - EDİRNE

- Kaza sonrası yapılan ilk müdahaleden ve olay yerinden görüntüler - Kazada yaralanan Esma Örs ve Dürdane Canbas'ın açıklamalarıAnne ve kızına çarpan sürücü kaçtıEDİRNE (AA) - Edirne 'de yaya olarak ilerleyen anne ve kızına çarpan sürücü olay yerinden uzaklaştı.Rüstempaşa Kervansarayı yanında meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü, yaya Esma Örs ve kızı Dürdane Canbas'a çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Esma Örs, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.Eşine kaza haberini gözyaşları içinde veren Dürdane Canbaz, araç sürücüsünün kendilerine çarptıktan sonra kaçtığını iddia etti.Polis ekipleri, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

İlk Müdahale A Haber Sağlık Ekipleri 

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