Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Anne ve kızın geri dönüşümden topladığı çöp patladı

Anne ve kızın geri dönüşümden topladığı çöp patladı

Olay yerinden görüntüler

Güvenlik Önlemi Osmanpaşa Geri Dönüşüm Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Geri dönüşüm malzemelerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -TOPLU)- Gaziosmanpaşa'da geri dönüşüm malzemeleri toplayan anne ve kızı yaşanan patlamada yaralandı İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi'nde bir sokakta geri dönüşüm için toplanan çöp patladı. Olayda çöpleri toplayan anne ve kızı yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta yaşandı. Çöplerden geri dönüşüm malzemeleri toplayan Selma Altan, topladıklarını Mehmet Çolak Sokak'taki evinin önüne getirdi. Altan burada topladığı malzemelerini boşaltmaya çalışırken bir anda patlama yaşandı. Patlamada Sema Altan (57) ve kızı Pınar Altan (28) ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızını hastaneye kaldırdı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı