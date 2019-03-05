Anne ve kızın geri dönüşümden topladığı çöp patladı

-Polis ekiplerinin incelemeleri

-Geri dönüşüm malzemelerinden görüntü

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( İSTANBUL -TOPLU)- Gaziosmanpaşa'da geri dönüşüm malzemeleri toplayan anne ve kızı yaşanan patlamada yaralandı İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi'nde bir sokakta geri dönüşüm için toplanan çöp patladı. Olayda çöpleri toplayan anne ve kızı yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta yaşandı. Çöplerden geri dönüşüm malzemeleri toplayan Selma Altan, topladıklarını Mehmet Çolak Sokak'taki evinin önüne getirdi. Altan burada topladığı malzemelerini boşaltmaya çalışırken bir anda patlama yaşandı. Patlamada Sema Altan (57) ve kızı Pınar Altan (28) ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızını hastaneye kaldırdı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

