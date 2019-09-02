Anne ve çocukları son yolculuklarına uğurlandı Haberi

-Namaz kılınması

-Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay

-Cenazelerin araca götürülmesi



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta nehre düşen araçta hayatını kaybeden kadın ile iki çocuğunun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ta trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Bayrak yönetimindeki 46 ABA 215 plakalı hafif ticari araç, Kısık mevkisinden Karamanlı Mahallesi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Ceyhan Nehri'ne uçtu. Kazada aynı aileden Ayşe Habibe Aksu (36), çocukları Mustafa (7) ve Zeliha Aksu (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Anne ve 2 çocuğunun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Haydarlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da katıldı.



