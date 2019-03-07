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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Anne ve bebeğini yangından itfaiye ekipleri kurtardı - KOCAELİ

Anne ve bebeğini yangından itfaiye ekipleri kurtardı - KOCAELİ

- Olay yerinden görüntülerAnne ve bebeğini yangından itfaiye ekipleri kurtardı - Kocaeli 'de bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve 1 yaşındaki bebeği, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve 1 yaşındaki bebeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, 28 Haziran Mahallesi Ömür Sokak'ta Gülşen Aydın'ın ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin balkonunda mahsur kalan anne ve 1 yaşındaki bebeğini kurtardıktan sonra yangına müdahale etti.Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü.Anne ve bebeği, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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