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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Anne ve babasını darp etti, silah ve uyuşturucuyla yakalandı

Anne ve babasını darp etti, silah ve uyuşturucuyla yakalandı

şüphelinin adliyeye getirilmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Ruhsatsız Silah Mermi 

-adliyeden detay görüntü
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da anne ile babasını döven şüpheli, ruhsatsız tabanca ve yaklaşık yarım kilo uyuşturucu ile yakalandı. Olay, Elazığ merkezde şüpheli B.G. anne ve babasını darp etti. Kaçan şüpheli Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden ise ruhsatsız bir tabanca ile tabancaya ait 17 adet mermi, satışa hazır 26 paket halinde yaklaşık 457 gram kubar esrar ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, darp, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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