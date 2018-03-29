Anne ve babası bile yaklaşmaya çekiniyor

-Aile ile çocuğun odasından detaylar

-Çocuğun sağlık raporları ve baba ile detaylar

-Baba Hayrettin Çiçek ile röp.

-detaylar



( ORDU -ÖZEL-HD)- Ordu'da epilepsi ve kas zayıflama hastası olan Mehmet Şahin Çiçek, insan nefesinden dahi enfeksiyon kapabildiği için, ailesi odasına dahi girmeye çekiniyor- Baba Hayrettin Çiçek:- “Odaya maskesiz giremiyoruz, nefesten bile enfeksiyon kapıyor”- “Çocuğuyla zaman geçirmeyi kim istemez?” ORDU



- Ordu’da yaşayan bir aile, evlerinde özel tedavi gören oğullarını, ‘enfeksiyon bulaşacak’ tehlikesi yüzünden sevmeye dahi korkuyor. Ordu’da yaşayan ve Hayrettin-Ayşe Çiçek çiftinin tek çocukları olan 14 yaşındaki Mehmet Şahin Çiçek, 6 yaşındayken geçirdiği havale sonucu yatalak kaldı. Epilepsi hastalığı olan ve kaslarında zayıflama meydana gelen Mehmet Şahin Çiçek, ailesinden bile enfeksiyon kapabiliyor. Çocuklarına özel bakım ve temizlik yapan aile, çocuklarını sevmek için dahi yanına yaklaşmaya korktuklarını belirtiyor. İnşaat sektöründe asgari ücretle çalışan ve kirada oturduklarını aktaran baba Hayrettin Çiçek, yüksek fiyat nedeniyle ilaçları almakta zorlandığını Söyleyerek, “Oğlum 8 seneden beri yatalak. 6 yaşındayken havale geçirdi. Bunun üzerine ilçeden merkeze yerleşmek zorunda kaldık. Özel yerlerde tedavi ettirmek istedim. Asgari ücretle çalıştığım için ilaçları alamıyorum, karşılayamıyorum ve alamadığım zamanlar oluyor. Devletimiz bize, bin 80 TL bakıcı parası veriyor ama sadece 800 TL ilaç parası gönderiyorum. Bu yüzden devlet büyükleri ve iş adamlarında yardımlarını bekliyorum” dedi.

“Odaya maskesiz giremiyoruz, nefesten bile enfeksiyon kapıyor” Çocuğunun hastalığı hakkında da bilgiler veren baba Hayrettin Çiçek, “Çocuğumda epilepsi hastalığı ve kaslarında zayıflama var. Düştüğü zaman kalkamıyor, kaldırdığımız zaman tekrar geri yığılıyor. Çocuğumun odasına maskesiz bir şekilde giremiyoruz. İnsanların nefesinden bile enfeksiyon kapıyor. O yüzden bu çocuk ve eşim dışarı çıkamıyor, sürekli eve bağlı kalıyor. Ben işten geliyorum, eşim alışverişlerini ancak o şekilde yapabiliyor. Çocuğumu sevmeye dahi korkuyorum, çok mağdur durumdayız. Çocuk şuan bizden bile enfeksiyon kapıyor. Çocuğun tedavisi yok. Ben İstanbul Bakırköy’de beyin emarı çektirdim. Sonuca göre çocuğun beynindeki dokunun bir tarafı 5 miligram, diğer tarafı 10 miligram. Bu da dengeyi sağlayamıyor. Bu yüzden doktorlar bize, ‘1 saatte gideceğin yolu, oğlunla 5 saatte gideceksin bu şekilde kabulleneceksin, tedavisi yok’ dediler” şeklinde konuştu.

“Çocuğuyla zaman geçirmeyi kim istemez?” Çocuğunu sevmeye hasret kalan baba Haytettin Çiçek, inşaat sektöründe çalıştığı ve oğlunun hastalığından dolayı korktuğu için bazı akşamlar eve gelmeye dahi çekindiğini ifade etti.

Baba Çiçek, “Bazı akşamlar eve gelmeye bile çekiniyorum. İnşaat çocuk açısından tehlikeli olduğu için, akşamları gelince duş almadan çocuğun yanına yaklaşamıyorum. Yanına gelen arkadaşlarını dahi içeriye odasına almıyoruz, alsak bile çok kısa süreli olarak maske taktırarak alıyoruz” diye konuştu.

Baba Hayrettin Çiçek son olarak, oğullarının evlerine gelen öğretmen sayesinde ders aldığını belirtti.

Çocuklarının derslerde başarılı olduğunu aktaran baba Çiçek ayrıca, yardımlarından dolayı Gülen Gözler Engelliler Derneği’ne de teşekkür etti. Gülen Gözler Engelliler Derneği Ordu Temsilcisi Canan Özkaya ise dernek olarak bu tür hastaları bulmaya çalıştıklarını ve yardımcı olduklarını söyledi.



Mehmet Şahin Çiçek’in hastalığından da bahseden Özkaya, “Gülen Gözler Engeliler Derneği Ordu Temsilciliği olarak, Mehmet Şahin Çiçek kardeşimiz 3 aydır takip ediyor ve ilgileniyoruz. Çocuğumuzun diğer hastalardan belirgin bir farkı ve hassasiyetler var. Enfeksiyon kapacak tehlikesi ile ailesi dahi yanına yaklaşamıyor. Ayrıca ilaçları da yurt dışından geliyor ve oldukça pahallı. Bu açıdan baktığımızda ailenin tek çocuğu olan Mehmet Şahin için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Duyarlı vatandaşlarımızın da bu duruma sessiz kalmayacaklarını umut ediyoruz” dedi.



