Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Anne ve babanın velayet sorunu minik kızı gözyaşlarına boğdu

Anne ve babanın velayet sorunu minik kızı gözyaşlarına boğdu

kızın ağlaması

Hastane Küçük Kız Polis Merkezi Avcılık Polis Ekipleri 

-polis ile kızın konuşması
-detaylar

( ISPARTA ) - Babasından polis zoruyla alınarak annesine götürülmek istenen çocuğun yürek burkan feryadı: - “Gitmek istemiyorum, lütfen beni götürmeyin” ISPARTA

- Antalya'da yaklaşık 7 yıl önce eşinden ayrılan ve kızının velayeti kendisinde bulunan, ancak geçen temmuz ayında velayeti anneye verilen kızını gören baba, kızının darp edildiğinden şüphelenmesi üzerine gittiği hastanede darp raporu aldı. Kızın yeniden babaya verilmesinden bir süre sonra babanın Isparta'daki evine giden polisler çocuğu alıp anneye götürmek istediği sırada minik kızın feryadı yürekleri dağladı. Antalya’da 2012 yılında kızı doğduktan sonra eşinden ayrılan ve yaklaşık 7 yıldır kızının velayeti kendisinde olan baba Gökhan Köse, geçen temmuzda velayeti annesine verilen kızını görmek için ağustos ayında Tekirdağ Çorlu’ya gitti. Görüş gününde, kızını polis nezaretinde eski eşinden teslim alan baba Gökhan Köse, kızının yanına gelmeden önce hastaneye gittiklerini söylemesi üzerine durumdan şüphelendi. Kızının vücudunda çeşitli izler tespit eden Köse, hastaneye gitti. Köse, kızının vücudundaki izlerin darp nedeniyle oluştuğu yönünde hastaneden rapor aldı. Olayın adli boyut kazanmasıyla birlikte küçük kız ve babası daha sonra polis merkezine giderek, anneden şikayetçi oldu. Yaşanan olayın ardından bir süre önce babadan alınarak velayeti tedbiren annesine verilen küçük kız, bu kez yeniden savcılık talimatıyla babaya teslim edildi. 25 gündür kızıyla birlikte Isparta’da bulunan babanın Gönen ilçesindeki evine 7 Eylül günü saat 20.30 sıralarında polis geldi. Eve gelen polislerin, baba Köse ve evde bulunanlara savcılık talimatıyla çocuğunun anneye teslim edileceğini ve çocuğun alınacağını söylemesi üzerine 7 yaşındaki D.N.K. gözyaşlarına boğuldu. Minik kızın o anlarda kameraya yansıyan görüntüleri ise yürekleri dağladı. Kameraya yansıyan görüntüde, evde bulunanlar polislere ‘Yapmayın’ diye hitap ederken, çocuk ise gözyaşları içerisinde “Gitmek istemiyorum baba, ben anneme gitmek istemiyorum. Lütfen beni götürmeyin. Lütfen” diyerek feryat etti. Bu sırada eve gelen polislerden biri küçük kızı sakinleştirmeye çalışırken, evde bulunanlar da, “Lütfen sakin ol” diyerek çocuğu teselli etmeye çalıştı. Olayın ardından adli makamlarla görüşen polis ekipleri, daha sonra çocuğun alınmayacağını beyan ederek evden ayrıldı. 7 yaşındaki D.N.K.’nın daha sonra verilen başka bir karar sonrasında, dün yeniden tedbiren anneye teslim edildiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı