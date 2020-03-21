Anne ve babalara aile karantinası, büyükleriyle uzaktan görüşüyorlar

-Anne ve kızının pencereden konuşması

-Erzakların kapıya bırakılması

-El sallamaları

-Fadime Aslan ve Meryem Çetin röportaj

-Genel ve detay



( KONYA ) KONYA



- Konya’da yaşlıların Korona virüs nedeniyle hasta olmasından korkan evlatlar, anne ve babalarıyla uzaktan görüşüyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün dünya çapında salgın ilan ettiği yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranlarına bakıldığında yaşlıları ve bağışıklığı düşük olanları daha çok etkilediği görülüyor.Korona virüsün yaşlıları daha fazla etkilemesi üzerine vatandaşlar da kendi önlemlerini aldı. Anne babalarını ziyarete giden evlatlar eve girmiyor, pencereden hal hatır soruyor. 14 gün süreyle karantinaya alınan anne babaların market gibi zorunlu ihtiyaçları durumunda ise alınan eşyalar kapıya bırakılıyor.Anne babasını ziyarete gelen ve uzaktan görüşen Meryem Çetin, Korona virüsün yaşlılara daha çok zarar vermesi üzerine böyle bir yöntem uyguladıklarını söyledi.



Anne babalarına zarar gelirse suçluluk hissi taşıyacaklarını belirten Çetin, “Onlar bizim herşeyimiz. Bizim yüzümüzden onlara bir zarar gelirse daha çok üzülürüz. Hem onların hem bizim iyiliğimiz için bunları yapmamız gerekiyor. En kısa sürede her şey düzelecek inşallah” ifadelerini kullandı.



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