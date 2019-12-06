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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Anne ve 4 çocuğu yangından son anda kurtarıldı Haberi

Anne ve 4 çocuğu yangından son anda kurtarıldı Haberi

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis 

-yangının meydana geldiği yerden görüntü
-detaylar

( DENİZLİ )- Denizli’de 3 katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde üç katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 çocuk ve anne vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi 1841 sokak üzerinde bulunan üç katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Evin içerisinde kalan anne Ümmü A. balkona çıkarak Ertuğrul (4), Ecrin (7), Esma (2) ve Hüsna (2) vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen aile fertleri ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
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