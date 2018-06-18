Anne şiddeti evden kaçırdı İzle

-Polisinin kızı götürmesi

-Kız çocuğunun sorular karşısında ağlamaklı olması



( ADANA -ÖZEL-HD)- Adıyaman'da annesi tarafından tarlada çalışması için şiddet uyguladığı ileri sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu İstanbul'a kaçmak isterken Adana'da yakalandı ADANA



- Adıyaman'da annesi tarafından tarlada çalışması için şiddet uyguladığı ileri sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu İstanbul'a kaçmak isterken Adana'da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'dan, Adana'ya gelen 14 yaşındaki Ö.A. bir firmadan İstanbul'a gitmek için otogarda bilet almak istedi. Ancak firma çalışanları kız çocuğunun yaşının küçük olduğunu fark edip kimlik sordu. Ö.A. kimliği gösterdiğinde yaşının 14 olduğunu gören firma yetkilileri ailesinin haberi olup olmadığını sorup durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen otogar polisi kız çocuğunu polis noktasına götürüp çocuk şube müdürlüğü polis ekiplerini çağırdı. Bu arada kız çocuğu burada polise verdiği ilk bilgide Adıyaman'dan evden kaçtığını babasının yurt dışında çalıştığını annesinin de kendisini zorla tarlada çalıştırdığını ancak çalışmak istemediğini bu nedenle annesinin şiddet uyguladığını evden kaçtığını okumak istediğini İstanbul'a gideceğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerine gelen çocuk polisi kız çocuğunu alıp emniyete götürdü. Kız çocuğunun polise ailesinin yanına gitmek istemediğini söylediği bu nedenle yurda yerleştirildiği öğrenildi.

