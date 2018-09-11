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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Anne köpek bekledi, su borusuna sıkışan yavru köpekler ekipler tarafından kurtarıldı

Anne köpek bekledi, su borusuna sıkışan yavru köpekler ekipler tarafından kurtarıldı

yavru köpeklerin sıkıştığı boru

Yavru Köpek Kurtarma Operasyonu Köpek Yavru Köpekler Sizce 

-görevliler tarafnıdan çıkartılması
-kenarda bekleyen anne köpek
-yavruların annenin yanına getirilmesi
-detaylar

( ANTALYA )- Anne köpek yavrularının sıkıştığı borunun etrafından ayrılmadı ANTALYA

- Su tahliye borusunda sıkışıp kalan 4 yavru köpek, Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Saatler süren kurtarma operasyonu çaresizce izleyen anne köpek, günün sonunda yavrularına sağ salim kavuştu. Hurma Mahallesi 206 Sokak'ta su tahliye borusunda sıkışıp kalan 4 yavru köpek, Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hasan Balık, Veteriner Hekim Nilay Vurkaç ve 5 kişiden oluşan ekip tarafından kurtarıldı. Çevre sakinlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekip, Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden getirtilen kepçe yardımıyla ilk olarak asfaltın kazılmasını sağladı. Saatler süren çalışmanın ardından su tahliye borusuna ulaşan Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hasan Balık ve Veteriner Hekim Nilay Vurkaç, bir kablo yardımıyla yavru köpekleri oldukları yerden çıkarmayı başardı. 9 yavrusundan 4’ünün sıkıştıkları yerden kurtarılmasını bekleyen anne köpek ise günün sonunda sağ salim kurtarılan yavrularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anne köpek ve 9 yavru, genel tetkikleri yapılmak üzere Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. (HA-Y)
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