Anne-kızı öldüren katil zanlısı cenazeye de katılmış

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( İSTANBUL )- Bahçelievler’de anne kızı öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi- Katil zanlısı cinayetlere hırsızlık süsü vermeye çalışmış- Aile içinde dikkat çekmemek için cenazelere katılmış İSTANBUL



- Bahçelievler’de Kezban Ercan(82) ve Ayşe Soymaz(52) isimli anne kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada cinayetleri işlediği iddia edilen Mesut S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının, aile içinde dikkat çekmemek için öldürdüğü anne kızın cenazesine katıldığı öğrenildi. Bahçelievler, Zafer Mahallesi’nde 5 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşmişti. Sokak üzerinde bulunan bir apartman katında Kezban Ercan(82) ve Ayşe Soymaz(52) isimli anne kız evlerinde ölü bulunmuştu. Soruşturma kapsamında anne kızın ağızlarına çorap geçirilerek öldürüldüğü tespit edilmişti. İlk bulgulara göre anne kızın eve girdiği düşünülen hırsızlar tarafından öldürüldüğü düşünülmüştü. Ancak Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ekipler olayın şüphelisinin Ayşe Soymaz'ın yeğeni olan Mesut S. olduğunu tespit etti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın gerçekleştiği gün eve Mesut S.’nin girdiğini gördü. Bunun üzerine ekipler harekete geçerek operasyon için düğmeye bastı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Mesut S. ve beraberinde bulunan 5 kişi gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Dönercilik yaptığı öğrenilen Mesut S.’nin yengesi Ayşe Soymaz’dan bir miktar borç aldığı ancak bu parayı geri ödemediği ortaya çıktı. Olayın yaşandığı gün Mesut S.’nin Ayşe Soymaz’ın yanına giderek borç yüzünden tartıştığı öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut S.’nin Ayşe Soymaz ve Kezban Ercan’ın ağızlarına çorap geçirdikten sonra atkıyla boğarak öldürdüğü kaydedildi. Anne kızı öldüren şüpheli olaya hırsızlık şüphesi vermek için Ayşe Soymaz’ın kolundaki ziynet eşyalarını alarak kaçtığı belirtildi. Kaçan şüphelinin aile içinde dikkat çekmemek için Kezban Ercan ve Ayşe Soymaz’ın cenazelerine de katıldığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda şüpheli Mesut S.’nin susma hakkını kullandığı ortaya çıktı. Mesut S.’yle birlikte gözaltına alınan 5 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mesut S. hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

