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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Anne kız şofbenden sızan gazdan zehirlendi - ELAZIĞ

Anne kız şofbenden sızan gazdan zehirlendi - ELAZIĞ

- Olay yerinden görüntü - Ambulansın olay yerinden ayrılması - Fırat Üniversitesi Hastanesi önünden detay Elazığ 'da anne kız şofbenden sızan gazdan zehirlendi - Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan anne kızın durumunun iyi olduğu öğrenildiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, şofbenden sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda yaşayan Ebru Yılmaz (40) ile kızı Ecrin Yılmaz (6) şofbenden sızan gazdan zehirlendi.Durumu fark eden komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne kıza ilk müdahaleyi yaptı.Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan anne kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale 

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