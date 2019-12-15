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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı

Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı

Magazanın güvenlik kamerası

Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Bebek Arabası Hırsız Giyim Mağazası 

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-- Anne ve kızın hırsızlık anları (Acık kadınla mavi bebek arabası ve kapalı kadın)
-- (Bir kabine giriyorlar, Bir de asansör gibi bir yere)

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yapan anne kız kameralara yakalandı. 2 ayrı mağazada hırsızlık yapan anne ve kızı toplamda 20 adet kıyafet çaldı. Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında hırsızlık yaşandı. Girdikleri 2 ayrı mağazada toplamda 20 adet kıyafet çalan ve anne kız olduğu öğrenilen N.A.(52) ve B.T.(32) mağazadan çıkamadan çalışanlar tarafından yakalandı. Kamera görüntülerinden tespit edilen hırsızların kıyafetlerde bulunan alarm aparatlarını söktükleri anlaşıldı. Mağaza çalışanlarının fark etmesi üzerine B.T. ve N.A. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne kız sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (OA
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