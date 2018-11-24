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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Anne, kendisini ve 2 kızını da zehirlenmekten kurtardı İzle

Anne, kendisini ve 2 kızını da zehirlenmekten kurtardı İzle

ambulansın gidişi, anneden görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri Yardım Çağrısı 

-çocuğun birinin kucakta getirilmesi
-çocuğun sedyede taşınması

( GAZİANTEP ) - Sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve 2 kızı, hastaneye kaldırıldı - Ölümden kurtulan 3 kişilik ailenin sağlık durumu iyiye gidiyor GAZİANTEP

- Gaziantep'te sobadan sızan dumanı fark eden annenin çağrısı üzerine yardımı gelen yakınları ve komşuları tarafından anne ile 2 kızı evden çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Nesrin M, sabah saatlerinde kalktığında sobadan duman çıktığını fark etti. Dumanı görünce yardım isteyen Nesrin M, bir taraftan uyuyan kızları 12 yaşındaki Arzu ile 6 yaşındaki Buse'yi uyandırmaya çalıştı. Annenin yardım çağrısını duyan komşuları ve yakınlarının yardımıyla anne Arzu ile iki kızı evden dışarı çıkartıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Nesrin M., Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kızları ise Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Öte yandan olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.
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