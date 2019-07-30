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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Anne kedi ölen yavrularının başından ayrılmadı Haberi

Anne kedi ölen yavrularının başından ayrılmadı Haberi

Anne kedinin ölen yavrusunu yalaması

Polis Yavru Kedi 

-Yaralı kediler
-Kedini miyavlaması
-Ölen yavru kedi

( MERSİN ) - Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin altında kalarak ölen yavrularını yalayıp başında bekleyen anne kedi, görenlerin yüreğini burktu MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde anne kedi kazada ölen yavrularının başında ayrılmadı. Olay, Şehitkerim Mahallesi 3429 numaralı sokakta meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Boncuk isminin verildiği kedi, 4 yavrusu ile birlikte sokaktan geçen bir otomobilin altında kaldı. 3 yavru kedi ölürken, anne ve 1 yavrusu yaralı olarak kurtuldu. Ölen yavrularının başında dakikalarca bekleyip onları yalayan anne kedi, görenlerin yüreğini burktu. Kediler çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken, polis araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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