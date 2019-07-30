Anne kedi ölen yavrularının başından ayrılmadı Haberi

-Yaralı kediler

-Kedini miyavlaması

-Ölen yavru kedi



( MERSİN ) - Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin altında kalarak ölen yavrularını yalayıp başında bekleyen anne kedi, görenlerin yüreğini burktu MERSİN



- Mersin’in Tarsus ilçesinde anne kedi kazada ölen yavrularının başında ayrılmadı. Olay, Şehitkerim Mahallesi 3429 numaralı sokakta meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Boncuk isminin verildiği kedi, 4 yavrusu ile birlikte sokaktan geçen bir otomobilin altında kaldı. 3 yavru kedi ölürken, anne ve 1 yavrusu yaralı olarak kurtuldu. Ölen yavrularının başında dakikalarca bekleyip onları yalayan anne kedi, görenlerin yüreğini burktu. Kediler çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken, polis araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

