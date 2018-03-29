Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Anne ile kızı yangında hayatını kaybetti - KOCAELİ

Anne ile kızı yangında hayatını kaybetti - KOCAELİ

- Anne ile kızı yangında hayatını kaybetti - Olay yerinde çekilen cep telefonu görüntüsüAnne ile kızı yangında hayatını kaybetti - Çöp dolu evde çıkan yangında zihinsel engelli kız ile annesi öldüKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında anne ile kızı hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Harmanlar Sokak'ta, 3 katlı binanın son katındaki çöp dolu bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.Daireyi inceleyen ekipler, Refiye (79) ile zihinsel özürlü kızı Necla Arısoy'u (52) yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.Sağlık ekipleri, yoğun dumandan etkilenen anne ile kızının hayatlarını kaybettiğini belirledi.Anne ile kızının cesetleri, Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Engelli Kız Zihinsel Özürlü Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı