Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
'Anne Frank-Günümüz İçin Bir Tarih' sergisi - EDİRNE Haberi

'Anne Frank-Günümüz İçin Bir Tarih' sergisi - EDİRNE Haberi

"Anne Frank - Günümüz İçin Bir Tarih" sergisi - EDİRNE

: - Sergiden görüntüler - Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Demirel'in konuşması - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın konuşması - Yaşamını Nazi toplama kampında yitiren Anne Frank'ın trajik öyküsünü ve Nazi rejiminin yükselişi ile Holokost'a yol açan süreci anlatan 'Anne Frank - Günümüz İçin Bir Tarih' sergisi Edirne 'de açıldıEDİRNE (AA) - Yaşamını Nazi toplama kampında yitiren Anne Frank'ın trajik öyküsünü anlatan "Anne Frank - Günümüz İçin Bir Tarih" sergisi Edirne 'de açıldı.Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Demirel, Büyük Sinagog'daki Kültür Sanatevi'nde düzenlenen etkinlikte, sergiyi birçok kentte açtıklarını ve her yerde yoğun ilgiyle karşılandığını belirtti.
Bu serginin insanlar tarafından görülmesiyle Anne Frank'ın hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Demirel, "En büyük hayali büyüdüğünde yazar, gazeteci olmaktı. Belki kendi yazdığı bu kelimelerin, bir gün duvarları, müzeleri her dilde basılmış kitapları ve filmleri süslemiş olduğunu biliyorsa eminim çok mutludur. Vasiyeti ve hayalleri gerçekleşmiş durumda." dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Anne Frank'ın günlüğünün tüm dünya dillerinde ders kitabı olarak okutulması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından İkinci Dünya Savaşı ve Nazi döneminde ırkçı ayrımcılığa maruz kalarak, yaşamını bir Nazi kampında yitiren Anne Frank'ın anılarını, Nazi rejiminin yükselişi ile Holokost'a yol açan süreci, dönemin koşullarını konu alan serginin açılışı yapıldı."Anne Frank - Günümüz için bir tarih" sergisi bir ay açık kalacak.

Ders Kitabı Rejim 

İlgili Foto Galeriler
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı