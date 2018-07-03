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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Anne canı pahasına yangından çocuklarını kurtardı

Anne canı pahasına yangından çocuklarını kurtardı

-Yangın alanından görüntüler

Hastane A Haber Sağlık Ekipleri Sizce 

--Genel görüntüler

( İZMİR ) - Anne, canı pahasına yangından çocuklarını kurtardı- Aliağa'daki yangında can pazarı İZMİR

- İzmir’in Aliağa ilçesindeki 5 katlı bir binanın son katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. 38 yaşındaki anne, yangında canı pahasına çocuklarını kurtardı. Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesi Kurtuluş Mahallesi 299 sokak 18 numarada bulunan 5 katlı bir dairenin son katında meydana geldi. Anne S.A. (38) ve çocukları S.A. (12), M. A.(8) ve A. A. (4) ile birlikte kahvaltı yapıyordu. Anne, bir anda yatak odasından diğer odalara doğru dumanların yükseldiğini fark etti. Bu sırada alevler daireyi de sarmaya başladı.
Bu sırada dumanlar, diğer daireleri de etkiledi. Diğer dairelerde bulunan vatandaşlarda hemen kendini dışarıya attı. Çocuklarını tek tek kurtardı Bu sırada olay yerine de çok sayıda itfaiye ekibi, doğal gaz ekipleri ve ambulans sevk edildi. Anne S.A., soğukkanlı bir şekilde çocuklarını tek tek yangın alanından çıkardı. Evinin yandığını çalıştığı esnada haber alan baba S.A.(40) hemen olay yerine geldi. Bölgeye gelen ekipler, hemen alevlere müdahale etti. Karı-koca ve çocuklar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını ise çaresizce izledi. Anne sinir krizi geçirdi Evin büyük hasar aldığını görev çaresiz kadın, sinir krizleri geçirdi. Anne S.A., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evdeki bazı eşyalar ve yatak odası kullanılamaz hale geldi. Yangında, büyük çapta maddi hasarın oluştuğu da ifade edildi. (İHE-HG-
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