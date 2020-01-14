Anlattıklarıyla herkesi duygulandıran Hasan'a Ankara Valiliği sahip çıktı



- Sokakta yaşayan Hasan Maden isimli gencin anlattıkları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ankara Valiliği gence sahip çıktı Vali Vasip Şahin, “Kısa bir müddet içerisinde de Hasan'a ulaştık ve Hasan'ı bir hemen aldık Şu anda da Hasan'ı sağlık sorunları nedeniyle bir saat kurumunuzda tedavisine başladık. Daha rahat daha konforlu daha gönlünce olması için bütün imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

Ankara Valisi Şahin, kış aylarında sokaklarda kalan insanlara yönelik Ankara Valiliğinin barınma evine yaptığı ziyaret sonrasında kameralar karşısına geçerek söz konusu videodaki Hasan Maden hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, “Evet dün bütün vatandaşlarımızı gerçekten çok yakından ilgilendiği ve onları etkileyen bir Video paylaşımını neticesinde bizde Hasan Maden’den haberimiz oldu ve arkadaşlarımız derhal bu konu ile ilgili hemen araştırmalara gittiler. Kısa bir müddet içerisinde de Hasan'a ulaştık ve Hasan'ı bir hemen aldık. Şu anda da Hasan'ı sağlık sorunları nedeniyle bir sağlık kurumumuzda tedavisine başladık. İnşallah tedavisinin sonucunda da burada ister burada barınmak isterse burada ya da başka imkanlarımız var orada Hasan'ın bundan sonraki köy yaşamını daha rahat daha konforlu daha gönlünce olması için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bu arada ben bütün vatandaşlarımıza, yurdun dört bir köşesinden bizi telefondan arayan mesaj gönderen vatandaşlarımıza duyarlılıkları için özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Birçok vatandaşımız, hayırseverimiz, Hasan'la ilgili ne yapabilirim, iş vereyim efendim, geçimini temin edecek diğer imkanları sağlayan hatta barınacak imkan bile sağlayım diyen birçok vatandaşımız oldu” diye konuştu.

Sağlık tedavisi devam ediyor Maden’in bir sağlık kurumunda tedavi altında alındığını bildiren Şahin, “İnşallah kısa zamanda o tedavisi tamamlandıktan sonra da normal hayatına inşallah bir iş olarak barınacağı imkanı olarak devam edecektir. İnşallah en kısa zamanda kendisinde ziyaret edeceğim. Özellikle burada şimdi biraz önce arz ettiğim bu misafirhane imkanımızı biz daha önce duyurduk yine geçen bir daha duyuru yaptık. Tabii aslında Hasan'ın da buna ulaşması lazımdı herhalde haberdar olamadı. Ama şu an itibarıyla böyle bir kapasitemiz var ve biz bunun her Aralık ayının başından Mayıs ayının sonuna kadar bu imkanı özellikle sokakta yaşayan evsiz kimsesiz insanlarımıza açıyoruz. Hasan, zannediyorum bu imkandan haberdar olmadığı için öyle bir yansıması olduğu medyaya ama önemli değil, Hasan veya Hasan gibi vatandaşlarımıza bu imkanlarımız açık” sözlerini kullandı. (İÇ-BC -



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