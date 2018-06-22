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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
'Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz' dedi fenomen oldu...İsa Dayı'dan şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek videosu

'Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz' dedi fenomen oldu...İsa Dayı'dan şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek videosu

Sezeroğlu'nun Erdoğan için çektiği video

Fenomen Mel B Sosyal Medya İsrail Cep Telefonu 

-arşiv görüntüleri

( ELAZIĞ -HD) "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" dedi fenomen oldu...İsa Dayı'dan şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek videosu ELAZIĞ

- Elazığ’da "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" dediği videoyla sosyal medya fenomeni olan İsa Sezeroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çektiği video da ilgi odağı oldu. Elazığ'ın Palu ilçesi Bozçanak köyünde yaşayan 50 yaşındaki İsa Sezeroğlu, Deregozer Şelalesi önünde çektiği videoda sözlediği "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" sözleriyle tanınmıştı. Köyde mütevazi bir yaşam süren, kendine yetecek kadar arı kovanı ve 1 ineği bulunan 4 çocuk babası Sezeroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini arkasına alarak çektiği son videosu da ilgi odağı oldu. Sezeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin önünde cep telefonu ile çektiği videoda, “Reisi görüyorsunuz mükemmel konuşmama gerek yok İsrail’i Amerika’sı topunuz gelsin ulan. Görüyorsunuz kahramanı. Konuşmuyorum neden konuşayım bu Laz mı, Türk mü, Zaza mı, Kürt mü yok hepimiz bu adama yoğunlaşalım, çünkü başka seçenek göremiyorum. Bu adamdan başka ışık yok. Başkasında ben ışık göremiyorum. Akıllı olalım şaşmayalım. Mükemmel adamı görüyorsunuz Türk, Kürt Zaza Çerkez kim olursa olsun hepimiz kardeşiz. Bu adamdan şaşmayın. Mükemmel çünkü. Anlatmıyorum çünkü neden görüyorsunuz mükemmel başka ışık göremiyorum. Tek ışığı görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.
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