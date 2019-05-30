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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ankaray’da duman paniği Video

Ankaray’da duman paniği Video

dumanlardan görüntü

Vagon Kamera Metro İstasyonu 

-vatandaşlardan görüntü
-detay

( ANKARA )- Ankaray’da dumanlar yükseldi ANKARA

- Başkent'te Ankaray metro istasyonunda Bahçelievler metrosunda vagonlardan birinin fren sisteminde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle arıza çıktı. Vatandaş kamerasından çekilen görüntülerde vagonun alt kısmından dumanların geldiği görüldü.
Yoğu duman ve koku nedeniyle vatandaşlar metrodan tahliye edildi. Seferlerin aksamalı olduğu bilgisine ulaşılırken, devam ettiği de öğrenildi. Arızalanan metro treni istasyona çekilerek sorunu tespit edilme işlemlerine başlandı.
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