Ankaray’da duman paniği

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( ANKARA )- Ankaray’da dumanlar yükseldi ANKARA



- Başkent'te Ankaray metro istasyonunda Bahçelievler metrosunda vagonlardan birinin fren sisteminde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle arıza çıktı. Vatandaş kamerasından çekilen görüntülerde vagonun alt kısmından dumanların geldiği görüldü.

Yoğu duman ve koku nedeniyle vatandaşlar metrodan tahliye edildi. Seferlerin aksamalı olduğu bilgisine ulaşılırken, devam ettiği de öğrenildi. Arızalanan metro treni istasyona çekilerek sorunu tespit edilme işlemlerine başlandı.

