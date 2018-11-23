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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ankaralı Nasreddin Hoca traktöre ters bindi Video

Ankaralı Nasreddin Hoca traktöre ters bindi Video

Yaşlı adamın traktörü geri geri kullanması

( ANKARA ) ANKARA

Akalan Kamera Cep Telefonu Yaşlı Adam Sanayi Sitesi 


- Ankara’da ters oturduğu traktörü şehirler arası yolda geri geri kullanan yaşlı adamın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde gündüz saatlerinde kaydedilen görüntüye, geri geri yol alan bir traktör üzerindeki yaşlı adam yansıdı. Ankara-Aksaray karayolunda Şereflikoçhisar Sanayi Sitesi istikametinde seyreden traktör üzerindeki yaşlı adamın, yön tekerleri arkada kalan aracı kontrol etmekte güçlük çektiği görüldü.
Emniyet şeridinde zikzaklar çizerek ilerlerken başka bir araçta seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalanan traktörün, yoldan geçen bir tırın altında kalmaktan son anda kurtulması da görüntüde yer aldı. Aynaları olmayan traktörle adeta ölüm yolculuğu yapan yaşlı adam, daha sonra sanayi sitesine ayrılan yoldan sağa dönerek gözden kayboldu.
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