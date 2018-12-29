Ankaralı kayak severler Elmadağ'a akın etti

-Röportajlar



( ANKARA ) ANKARA



- Yağan kar ile beyaza bürünen Elmadağ, Ankaralıların akınına uğradı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen Ankaralılar yanıbaşlarındaki kayak merkezinde karın tadını çıkardı. Kimisi kızakla kayarken kimi de kar topu oynadı. Ankara’nın kış turizm merkezi Elmadağ Kayak Merkezi sezonu açtı. Çok sayıda Ankaralı hafta sonunu değerlendirmek için Ankara’ya 20 kilometre uzaklıkta olan Elmadağ Kayak Merkezi’ne akın etti. 7'den 70'e birçok kişinin gittiği kayak merkezinde renkli görüntüler yaşandı. Vatandaşlar havanın çok soğuk olmasına rağmen kayak yaparak ve kar topu oynayarak hafta sonunu eğlenceli bir şekilde değerlendirdi. Eğlencenin yanı sıra mangal da yapan kayak severler, çocuklarıyla birlikte keyifli saatler geçirdi. ''Atmosfer gayet güzel'' Kayak yapan Tuna Balyürek, ''Çok güzel ama bir acemi olarak bilinçli kayamıyorum. Deneyeceğim. Ortam çok güzel. En son 15 sene önce gelmiştim. Atmosfer gayet güzel. Herkes Ankara'nın kara bürünmesini bekliyordu. Sanırım ideal bir günü yakaladık. Bundan sonra bu kadar yoğun bir kar olmaz herhalde. Bugün yarına göre daha kalabalık olabilir diye düşünüyorum. Elmadağ Kayak Merkezi'ne ilk defa geldiğini kaydeden Emine Nur Toraman ise, kayak yapmanın çok zevkli olduğunu belirterek herkesin bu zevki tatmasını istediğini ifade etti.

Bedirhan Toraman isimli minik de çok eğlendiğini dile getirerek, ''''Eğleniyoruz. Kayak yapıyorum. Daha önce burada kaymamıştım. Çok güzel. Daha sonra yine geleceğim. Hafta sonu arkadaşlarımı Elmadağ'a bekliyorum'' şeklinde konuştu.

Halil İbrahim Akçay isimli vatandaş da '' Çocukları getirdik. Kayak yapmayı bilmiyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. İlk defa geliyorum buraya. Zevkini çıkarmaya çalışacağız. Fırsat olursa tekrar gelmeyi düşünüyoruz'' açıklamasında bulundu. (SKT-BC -

