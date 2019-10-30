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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni - Detaylar - ANKARA

Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni - Detaylar - ANKARA

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve katılımcılarla selamlaşması - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokolde oturması - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılaması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve katılımcılarla selamlaşması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokolde oturması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokol imzalaması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokol dosyasıyla fotoğraf çekilmeleriANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlıkları arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen " Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Bakanlık 

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