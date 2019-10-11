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11 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Ankara'ya şehit ateşi düştü

Ankara'ya şehit ateşi düştü

-Şehidin babaevinden

Şehadet Şehit Emniyet Müdürü 

--Taziye çadırından
--Ziyaret eden komutanlardan

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevine şehit ateşi düştü. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevine şehit ateşi düştü. Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'nde bulunan şehidin evine giden komutanlar ve emniyet müdürü aileye şehadet haberini verdi. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurularak Türk bayrağı asıldı. Şehidin komşuları ve yakınları eve akın etti.
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