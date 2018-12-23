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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Ankara Valisi Vasip Şahin’den Kahramankazan’a ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin’den Kahramankazan’a ziyaret

Valinin ziyaretinden detaylar Ankara Valisi Şahin'den Kahramankazan'a ziyaretANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Kahramankazan ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.Şahin, ilçe ziyaretinde ilk olarak kaymakamlığı ziyaret etti. Burada Kaymakam Engin Aksakal'dan bilgiler alan Şahin, kaymakamlık şeref defterini de imzaladı.Vali Şahin daha sonra, 15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssünde şehit olan Samet Cantürk ve Ömer Takdemir'in ailelerini ziyaret etti.Ailelerle bir süre sohbet eden Şahin, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.Şahin, son olarak ilçede yapımı devam eden 24 derslikli Atatürk İlkokulunun yeni binasında incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Şehit Kaymakamlık 

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