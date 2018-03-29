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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ankara Valisi Topaca vatandaşa aş dağıttı

Ankara Valisi Topaca vatandaşa aş dağıttı

Vali Ercan Topaca'nın vatandaşa aş dağıtmasından görüntü

-Vali Topaca'nın mutfağı ziyaret etmesinden görüntü
-Dua okunmasından görüntü
-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki heyet, Türk Kızılayı Ankara Şubesi Aş Ocağı’nda vatandaşa aş dağıttı.
Ankara Ulucanlar’da bulunan Türk Kızılayı Ankara Şubesi Aş Ocağı’nda kazanlar 99 yıldır kaynıyor. İhtiyaç sahipleri için her gün sıcak yemek pişiren aş ocağı, günümüzde 10 bin kişiye aş dağıtıyor. 300 aile ocağa gelerek yemek alırken, Kızılay çalışanları gelemeyenler için de evlere giderek veya belli noktalardan yemek dağıtımı yapıyor. Bugün ise Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Altındağ ilçe Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve Türk Kızılayı Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ile birlikte Aş Ocağı’nı ziyaret etti. Vali Topaca ile birlikte kazanların başına geçen protokol üyeleri imam eşliğinde ettikleri duadan sonra vatandaşa aş dağıttı.
Vali Topaca daha sonra Aş Ocağı’nın mutfak bölümüne de giderek Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık’tan da bilgi aldı.
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